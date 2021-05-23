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    23 мая 2021, 16:49

    «Девятое место — позор!» Жириновский объяснил провал Маnizhа на Евровидении

    Александр Блинов

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что девятое место, которое заняла Manizha на Евровидении, — это позор для такой великой страны, как Россия. Об этом политик заявил во время встречи с молодежью, сообщило РИА «Новости».

    «Девятое место — позор!» Жириновский объяснил провал Маnizhа на Евровидении

    «Девятое место — позор!» — возмутился Жириновский.

    Лидер ЛДПР раскрыл секрет успеха на Евровидении. По его словам, чтобы победить, просто «открывать рот» и красиво петь недостаточно.

    «Нужна изюминка. Чтобы привлечь внимание и завоевать, нужно что-то», — сказал он.

    Европе не нужны хорошие и красивые исполнительницы, пояснил Жириновский.

    «Как и эта „Машина“ — не надо было ее посылать, но послали. Девятое место. Кто отвечать сейчас будет за это?» — задался вопросом политик.

    Жириновский объяснил, что на Евровидение нужно отправлять таких, как австриец Томас Нойвирт, который выступал на конкурсе в 2014 году в образе Кончиты Вурст — женщины с бородой.

    «Вот этот вот с бородой парень, под девушку, занял первое место», — отметил он.

    После того как Manizha прошла в финал, Жириновский желал ей победы. Но сама песня Russian Woman лидеру ЛДПР не очень пришлась по душе.