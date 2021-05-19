Жириновский пожелал Manizha победы на Евровидении

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский пожелал представительнице России на Евровидении Manizha победить в конкурсе. Критику в адрес певицы политик назвал внутринациональным вопросом.

Жириновский в своем Telegram-канале заявил, что желает девушке занять «максимально высокую строчку».

«В идеале — первое место. Что же касается критики в ее адрес, то это наш исключительно внутринациональный вопрос. Не нужно выносить сор из избы», — подчеркнул парламентарий.

Он признал, что в ЛДПР сочли текст песни Russian Women уничижительным по отношению к русской женщине.

«Высмеивает фигуру, безотцовщину в России и так далее. Я и сейчас считаю, что можно было подобрать что-то получше», — заметил Жириновский.

Тем не менее, заключил он, если певица представляет Россию, то за нее стоит болеть.

Manizha спела в первом полуфинале конкурса 18 мая и прошла в финал. Ее выступление на Евровидении посмотрели более трех миллионов раз. Под публикацией на официальном YouTube-канале конкурса зрители оставили почти 30 тысяч комментариев.