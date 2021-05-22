Жириновский назвал песню Manizha «слегка цыганской»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Евровидение стало конкурсом «неформалов» и необычный имидж Manizha является ее преимуществом. Об этом сообщил NEWS.ru.

По данным НСН, изначально Жириновский не оценил исполнительницу, но сейчас признает, что у нее есть шансы.

«То бородатая женщина победила, то какие-то монстры от Финляндии. Может быть, такая слегка цыганская песня, наряды и манеры Манижи действительно дадут ей преимущество», — заключил политик.

Также он считает, что песня Manizha «высмеивает фигуру» и «безотцовщину в России».

«Я и сейчас считаю, что можно было подобрать что-то получше. Но, коли ее уже выдвинули, коли она уже представляет Россию, за кого же нам еще болеть, как не за нее», — заключил он.

Ранее телеведущая и продюсер Яна Рудковская заявила, что Евровидение-2021 — слабейший конкурс за всю его историю. «На мой взгляд, это слабейший конкурс за историю. Я слежу на конкурсом 20 лет. Я такого слабого конкурса не помню вообще. Очень слабый конкурс. Manizhа на фоне всех остальных выглядит очень достойно», — рассказала Рудковская РИА «Новости».

До этого продюсер говорила, что считает фаворитами Евровидения-2021 Францию, Италию и Мальту. Представительнице России Маниже Сангин она предрекла пятое-восьмое место.