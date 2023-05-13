Культура 13 мая 2023, 03:51 «Чебурашка» попал в топ-20 мирового кинопроката Numbers: «Чебурашка» и «Вызов» стали одними из самых кассовых фильмов 2023 года в мире Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Кинолента «Чебурашка» попала в топ мирового кинопроката, она заняла 20-ю строчку со сборами свыше 85 миллионов долларов. Об этом сообщил сайт The Numbers.

Также в мировом рейтинге оказался еще один российский фильм — «Вызов». Он занимает 50-ю позицию, собрав в кассе более 10 миллионов долларов.

Реклама

Возглавил топ мультфильм «Братья Супер Марио в кино» (1,1 миллиарда долларов). Также в рейтинг попали картины «Операция „Фортуна“: искусство побеждать» (27,5 миллиона долларов) и «Переводчик» (15,2 миллиона долларов).

Российская премьера «Чебурашки» состоялась в январе. В РФ и СНГ картина смогла заработать более семи миллиардов. Также она стала самым массовым проектом в истории отечественного проката. Его посмотрели более 19,5 миллиона россиян.

Власти Кисловодска решили установить памятник Чебурашке. Он может появиться на улице, где проходили съемки фильма о сказочном персонаже. Местные жители уже начали называть ее Чебурашкинской.