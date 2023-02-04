Культура 04 февраля 2023, 19:31 Сборы фильма «Чебурашка» в российском прокате превысили шесть миллиардов рублей Фильм «Чебурашка» в российском прокате посмотрели более 19,5 миллиона человек Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Кассовые сборы российского фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко продолжают ставить рекорды. По данным на субботу, 4 февраля, картину посмотрели более 19,5 миллиона человек, которые купили билеты на общую сумму более шести миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные оператора федеральной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Только за первые числа февраля на «Чебурашку» в кино пришли посмотреть 737 810 россиян. Данные за уикенд появятся к только к завтрашнему вечеру.

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Прокат фильма «Чебурашка» в России продолжается второй месяц. Генеральный директор прокатной компании «Централ партнершип» Вадим Верещагин пообещал, что «Чебурашку» продолжат показывать до последнего зрителя.

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Власти Кисловодска, где проходили съемки фильма, решили увековечить память сказочного героя и поставить памятник Чебурашке. Глава города Евгений Моисеев заявил, что местом для установки выбрали улицу Карла Маркса, где снимали одну из самых трогательных сцен картины.