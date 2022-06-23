Украину лишили права на проведение Евровидения в 2023 году

Музыкальный конкурс Евровидение в 2023 году провести на Украине невозможно из-за отсутствия гарантий безопасности. Об этом говорится в официальном заявлении Европейского вещательного союза, который занимается организацией мероприятия.

В организации пояснили, что получили ответ украинской стороны о готовности принять меры для организации конкурса. Но независимый эксперт по безопасности заявил, что предлагаемых шагов недостаточно, а риск остается достаточно высоким.

«Обычно для работы на конкурсе песни Евровидение аккредитованы не менее 10 000 человек, включая съемочную группу, сотрудников и журналистов. Ожидается, что на мероприятие приедут еще 30 000 фанатов со всего мира. Их благополучие — наша главная забота», — говорится в сообщении.

Организаторы напомнили, что по правилам конкурс можно переносить на другую площадку в случае форс-мажорных обстоятельств.

Приняв во внимание все эти факторы, в следующем году Евровидение решили провести в другой стране, о которой сообщат позднее.

Украина получила право на проведение конкурса Евровидение после победы в этом году группы Kalush Orchestra с песней Stefania. Лидер коллектива Олег Псюк отмечал, композиция посвящена его маме. Группа получила 631 балл после голосования жюри и зрителей.