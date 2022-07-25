Евровидение 2023 года пройдет в Великобритании

Страной проведения Евровидения 2023 года станет Великобритания. Такое решение принял Европейский вещательный союз.

«Европейский вещательный союз (EBU) и Би-би-си подтвердили, что конкурс песни „Евровидение-2023“ будет проходить в Великобритании от имени победившей в этом году телекомпании UA: PBC», — объявили организаторы.

Прием заявок от городов-претендентов, которые станут площадкой Евровидения, начнется на этой неделе. Украина автоматически выйдет в гранд-финал конкурса наряду со странами «большой пятерки», которые внесли наибольший финансовый вклад в конкурс — Францией, Германией, Италией, Испанией и Великобританией. Совместный логотип конкурса 2023 года презентуют позднее.

В конкурсе 2022 года победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Однако Украину лишили права провести следующее Евровидение на своей территории из-за невозможности гарантировать участникам безопасность участников и гостей.