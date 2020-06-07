Более 25 миллионов россиян посетили портал «Культура.РФ» на самоизоляции

На «Культуру.РФ» выкладывались лекции, спектакли, экскурсии, мастер-классы. В некоторые дни самоизоляции портал посещали 400 тысяч человек в сутки.

«И там размещен не совсем развлекательный контент, есть над чем подумать и обсудить с близкими увиденное», — отметила Любимова.

Во время периода с ограничительными мерами учреждения культуры продолжали общаться со своими зрителями дистанционно. Многие родители переориентировали ребят на просмотр детских спектаклей. В библиотеках появилась новая услуга для самых маленьких пользователей — сотрудники по телефону читали им сказки или произведения школьной программы. Идея принадлежит небольшой библиотеке в Ленинградской области, потом ее перехватили многие библиотеки, включая крупнейшие учреждения — Российскую государственную библиотеку и Российскую национальную библиотеку.

«Замечательным русским языком, с правильным ударением, что тоже очень важно. Казалось бы, такое простое решение, и невероятный терапевтический эффект», — заметила министр.

Кроме того, более 30 миллионов зрителей посмотрели онлайн-спектакли Мариинского театра.

Практически все направления культуры причислили к наиболее пострадавшим, поэтому учреждения имеют право на компенсацию и поддержку.

По словам Любимовой, очень важно поддерживать отечественных кинематографистов. «У них достаточное количество проектов, осталось только получить разрешение возобновить работу», — отметила она.

Поэтому в Московской области кинокомпаниям разрешили возобновить съемочный процесс на территории региона с 3 июня. Важно только соблюдать требования безопасности, а съемочные группы не должны превышать 50 человек.

Ранее президент России Владимир Путин попросил учреждения культуры составить список проблем и предложений выхода из кризиса с минимальными потерями.

Новый театральный сезон может начаться со зрителями в зале. В это верит глава Роспотребнадзора Анна Попова.