Арми Хаммера исключили из съемок «Шпиона на миллиард долларов»

Актер Арми Хаммер лишился роли в фильме «Шпион на миллиард долларов». Такое решение приняли на фоне скандала с обвинениями мужчины в изнасиловании. Теперь у актера не осталось рабочих проектов.

Хаммера исключили из ленты из-за обвинений в сексуальном насилии, сообщило издание Variety. Актер должен был сниматься вместе с Мадсом Миккельсеном в картине о холодной войне режиссера Аммы Асанте. Представители кинокомпаний Asante и Walden Media отказались комментировать информацию об отстанении Хаммера от съемок.

«Шпион на миллиард долларов» был последним фильмом, оставшимся в списке активных проектов актера. При этом издание отмечает, что Хаммер может появиться в картине «Зови меня своим именем». Но пока у ленты нет даже сценария.

Арми Хаммер попал в центр скандала в начале 2021 года. Тогда в соцсетях появились скриншоты переписок актера, в которых он признавался в пристрастии к БДСМ-сексу и каннибализму. Позже 24-летняя Эффи Ангелова обвинила Хаммера в изнасиловании и издевательствах. После этого правоохранители начали расследование.