Актера Арми Хаммера обвинили в изнасиловании. Полиция начала расследование

24-летняя Эффи Ангелова обвинила актера Арми Хаммера в жестоком изнасиловании. Она заявила, что мужчина бил и издевался над ней больше четырех часов. Сотрудники полиции уже приступили к расследованию.

По словам Ангеловой, она познакомилась с Хаммером пять лет назад в Facebook. Отношения молодых людей быстро развивались, но в 2017 году актер изнасиловал девушку, сообщило Us Weekly.

«Оглядываясь назад, теперь мне ясно, что он использовал тактику манипуляции, чтобы контролировать меня. [Он] часто проверял мою преданность, нарушая мои границы. Он становился все более жестоким, использовал меня умственно, эмоционально, сексуально», — рассказала Ангелова.

Она заявила, что во время изнасилования Хаммер бил ее по ногам хлыстом и головой об стену. Все издевательства продолжались в течение четырех часов.

«В течение этих четырех часов я пыталась сбежать. Я поняла, что он собирался убить меня. Затем он ушел, не заботясь о моем состоянии», — поделилась девушка.

Адвокат Эффи Глория Оллред, заверила, что у ее клиентки есть доказательства, подтверждающие все обвинения. Всю информацию она передала в полицейское управление Лос-Анджелеса. Правоохранители сообщили, что «инициировали расследование сексуального насилия».

В январе в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера. В сообщениях американский актер признавался в пристрастии к БДСМ-сексу и каннибализму. В итоге скандал привел к тому, что актеру пришлось уйти сразу из нескольких проектов.