Американская киноакадемия рассмотрит поведение Уилла Смита во время «Оскара»

Американская киноакадемия начала расследование в связи с ситуацией с нападением актера Уилла Смита на комика Криса Рока. Об этом сказано в заявлении киноакадемии. Стычка двух знаменитостей произошла во время церемонии вручения премии «Оскар».

В сообщении указано, что действия Смита академия осуждает.

«Мы официально начали расследование в связи с инцидентом и изучим дальнейшие действия и последствия произошедшего в соответствии с нашими правилами и стандартами», — привел ТАСС фрагмент заявления киноакадемии.

Во время церемонии Уилл Смит в прямом эфире ударил комика Криса Рока. Все произошло перед вручением статуэтки за лучший документальный фильм. Рок неудачно пошутил над супругой Смита — актрисой Джадой Пинкетт-Смит. Она страдает алопецией (облысением), и на церемонию Пинкетт-Смит пришла с побритой головой.

Смит также получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль». Награда ему досталась за главную роль в фильме «Король Ричард». Актер сыграл тренера американских теннисисток Винус и Серены Уильямс. Это первая награда в карьере 53-летнего Смита при четырех номинациях.