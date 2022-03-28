Приличия «Оскара» повисли на волоске. Как Уилл Смит хотел бороться с жестокостью, но примкнул к ней

Уилл Смит ударил комика Криса Рока на церемонии вручения премии «Оскар» из-за шутки над своей женой. Позднее, во время награждения, Смит извинился и раскритиковал Голливуд. Но его поступок лишь показал, что актер — сам часть жестокого кинобизнеса.

Во время церемонии вручения премии «Оскар» актер Уилл Смит ударил комика Криса Рока в прямом эфире. Драка произошла перед вручением статуэтки за лучший документальный фильм. Крис Рок неудачно пошутил над женой Уилла Смита — актрисой Джадой Пинкетт-Смит. Актриса страдает алопецией — то есть облысением — и на церемонию пришла с побритой головой.

«Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет „Солдат Джейн 2“», — съязвил Рок.

После этого Уилл Смит поднялся на сцену и ударил по лицу Криса Рока. Актер крикнул шоумену, чтобы тот не смел шутить над его женой. На этом моменте в трансляции отключили звук.

Алопеция жены Уилла Смита

В декабре прошлого года жена Уилла Смита рассказала в соцсетях, почему она без волос. Джада Пинкетт-Смит призналась, что страдает от алопеции, при которой выпадают волосы на голове и других частях тела. Актриса решила рассказать об этом, чтобы помешать слухам об опасной болезни.

По словам актрисы, она долгое время боролась с выпадением волос, но в конце концов решила перестать скрывать облысение. Она иронично отметила, что теперь алопеция станет ее лучшим другом.

В июле прошлого года в преддверии 50-летия актриса побрилась налысо, чем удивила поклонников. Актриса отметила, что ее день рождения будет прекрасен с новой прической.

Трихолог Юлия Нагайцева объяснила «360», что под алопецией ошибочно понимают болезнь. На самом деле это выпадение волос, которое бывает нескольких видов. Среди них андрогенетическое выпадение, телогеновое облысение и рубцовый вид алопеции. Не только мужчины, но и женщины страдают от алопеции.

«У мужчин одна причина: это генетическая потеря волос. А у женщин встречается гораздо больше форм алопеции», — рассказала Нагайцева.

Избавиться от алопеции можно не во всех случаях. При рубцовой потере волос, когда облысевшие участки не содержат волосяных луковиц, восстановить волосы невозможно. На их месте образуются рубцы. Нагайцева отметила, что при некоторых аутоиммунных процессах может появиться всего один очаг облысения, который закроется при лечении. Но иногда очаг не только разрастается, но и приводит к полной потере волос.

Жестокая индустрия

Позднее на церемонии Уилл Смит получил награду за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». В нем он играл отца теннисисток Серены и Винус Уильямс. Актер извинился перед Американской киноакадемией и другими номинантами за свою выходку и расплакался на сцене.

«Ты должен позволять людям обращаться к тебе с неуважением и улыбаться при этом. Так устроен этот бизнес. Приношу извинения всем коллегам, а также прошу прощения у Академии», — заявил Смит.

Организаторы церемонии «Оскар» осудили выходку Уилла Смита и заявили, что не одобряют насилие, но пострадавший Крис Рок отказался обращаться в полицию.

Поведение Смита вызвало широкий резонанс у зрителей и пользователей соцсетей, а Крис Рок пошутил, что эта церемония вручения «Оскара» войдет в историю.

Кинокритик Егор Москвитин объяснил «360», отношения в киноиндустрии нечасто идут гладко. Далеко не всегда актеры пытаются поддержать друг друга и проявляют чуткость и доброту.

Это происходит в любой среде, где есть амбициозные, богатые, властные, тщеславные и одержимые собственной исключительностью люди. Понятно, что Уилл Смит сталкивается с такими проблемами, и понятно, что у него накопилось раздражение Егор Москвитин.

Однако Уилл Смит сам стал частью того, против чего выступил на награждении. Москвитин отметил, что, будучи человеком с властью, актер должен был делать мир вокруг гуманнее. Вместо этого он ударил человека в прямом эфире, не извинился и продолжил смотреть шоу.

«То есть он как бы подтвердил то, что он критикует, поэтому хотелось бы, чтобы этот инцидент разрешился по-другому», — заключил кинокритик.