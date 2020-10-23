За новым IPhone 12 выстроилась совсем маленькая очередь у магазина в Москве

За час до официального старта продаж первый покупатель нового IPhone 12 подошел к магазину бренда на Тверской улице в Москве. За ним выстроилась очередь из трех человек.

Впервые за последние годы очередь за новым смартфоном IPhone такая маленькая, передает корреспондент РИА «Новости». Продажи стартуют в России 23 октября. Купить можно пока IPhone 12 и IPhone 12 Pro.

Смартфон можно будет купить в магазинах официальных ритейлеров — «Связной», МТС, «Билайн», «М.Видео-Эльдорадо», Ozon и «Мегафон Ритейл». Предзаказ нового IPhone можно было сделать еще 21 октября. Эксперты отметили, что спрос на очередную линейку популярных смартфонов в этом году оказался выше, чем в прошлом. Предзаказы выросли почти у всех ритейлеров.

Уже известен главный недостаток IPhone 12. Смартфоны очень быстро разряжаются, особенно после подключения к сети 5G. Предыдущая модель не имела проблем с батареей, а значит, пользователи обновленной линейки будут слегка разочарованы этим свойством IPhone 12, считают обозреватели, которые уже попробовали смартфон в работе.