Стало известно о главном недостатке нового iPhone

Продажи iPhone 12 начнутся по всему миру в ближайшее время. Однако в Сети уже появились обзоры на новинку. У гаджета нашли один большой недостаток.

Как написало издание Verge, новые смартфоны от американской компании Аррlе быстро разряжаются. Особенно это происходит при подключении к 5G. Автор статьи рассказал, что спустя 2,5 часа после использования гаджета, у него осталось всего 18% зарядки.

Ему вторят и эксперты портала Engadget. Они заявили, что привыкшие к времени автономной работы iPhone 11 пользователи окажутся слегка разочарованы этим свойством у новой модели.

Apple презентовала 13 октября четыре новинки — iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Предзаказы уже можно делать. Продажи первых двух моделей стартуют в России с 23 октября, еще двух — с 13 ноября. Зарядку и наушники к ним нужно будет покупать дополнительно.

Стоимость iPhone 12 начинается от 79,99 тысяч рублей, iPhone 12 Pro — от 99,99 тысячи рублей. Ценник зависит от объема памяти устройства. Портал 3DNews отметил, что пока предзаказов больше всего на iPhone 12, iPhone 12 Pro.