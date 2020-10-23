Спрос на новые iPhone вырос по сравнению с прошлым годом

Сколько телефонов россияне заказали до старта официальных продаж, не уточняется. В re:Store уверяют, что каждый новый iPhone продается в этой сети лучше, чем предыдущий. В МТС ожидают традиционно «высокий спрос на гаджеты». В «Связном» объясняют это появлением новых технологий и функций, а также «широким модельным рядом».

Apple представила новые смартфоны 13 октября. По сравнению с одиннадцатым iPhone флагман этого года оказался немного тоньше и легче. Помимо iPhone 12 компания выпустила также iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Продажи стартовали в России 23 октября.

По данным на сайте Apple, iPhone 12 в зависимости от объема памяти будет стоить от 80 тысяч до 95 тысяч рублей, за iPhone 12 Pro просят 100-130 тысяч. Однако главным недостатком новых смартфонов издание Verge назвало не цены, а работу аккумулятора при подключении к сетям 5G.