Голикова спрогнозировала возвращение россиян к нормальной жизни летом

«Если все мы соблюдаем требования главных санитарных врачей, требования к своему общежитию, чтобы не заразить наших близких, не допустить распространения инфекции, то очень надеемся, что летом жизнь наладится и мы будем чаще контактировать друг с другом», — сказала она.

При этом Голикова не исключила, что количество новых случаев коронавируса может вырасти в регионах, где жители не соблюдали ограничительные меры во время майских праздников.

«Не все регионы страны в майские праздники четко соблюдали те режимы самоизоляции, которые у себя приняли. И, конечно же, мы отдаем себе отчет в том, что коэффициент распространения заболевания может колебаться и в большую сторону», — пояснила она.

Однако вице-премьер отметила, что если соблюдать требования главных санитарных врачей, следить за тем, чтобы не заражать своих близких, и принимать меры, чтобы не допускать распространения инфекции, то к лету ситуация может измениться.

Прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России остается стабильным уже более недели. Но несмотря на это, ситуация остается напряженной. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что все введенные ранее ограничения надо сохранить, чтобы добиться снижения появления новых случаев.

Однако ряд регионов уже начал снимать введенные ранее ограничения. Так, Башкирия и Мурманск отменили для жителей пропускные режимы и сняли самоизоляцию.

За минувшие сутки в России выявили 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных по стране составило 232 243 человека. Врачи смогли вылечить 43 512 пациентов. Количество умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом составило 2116.