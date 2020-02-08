Слуцкий спел игрокам «Рубина» на сборах вТурции

Главный тренер казанского клуба «Рубина» Леонид Слуцкий спел песню «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь…» из культового фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Команда находилась на сборах в Турции.

Оказалось, у тренера прекрасные вокальные способности. «Мы все этого ждали, и Леонид Викторович это сделал», — указано в посту с видео в официальном Twitter-аккаунте клуба.

К слову, пели в тот день и сами футболисты.

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий стал главным тренером казанского клуба 19 декабря прошлого года.

Как сообщалось ранее, молодой бомбардир «Зенита-2» Кирилл Косарев отправился вместе с казанским «Рубином» на тренировочные сборы в Турцию.