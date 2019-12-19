Слуцкого назначили главным тренером казанского «Рубина»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий стал главным тренером казанского клуба. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба «Рубина».

Главным тренером «Рубина» стал 48-летний Леонид Слуцкий. Он подписал контракт с ФК «Рубин» на пять лет. В штаб клуба, кроме российского специалиста, вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес. Этот состав ранее трудился в «Рубине» под началом наставников Курбана Бердыева и Романа Шаронова.

Слуцкий за свою карьеру успел поработать с разными клубами, в том числе с московским ЦСКА. С армейцами он завоевал множество титулов: его команда трижды выигрывала чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/16), дважды Кубок России (2010/11, 2012/13), дважды Суперкубок России (2013, 2014), а также серебряные и бронзовые медали чемпионата России.

В 2015 году Слуцкий стал главным тренером сборной России, оставаясь главным тренером армейцев. Он вывел сборную в финал чемпионата Европы — 2016. Сборная тогда не вышла из группы — и Слуцкий подал в отставку.