«Рубин» взял с собой на сборы форварда «Зенита-2»
Молодой бомбардир «Зенита-2» Кирилл Косарев отправился вместе с казанским «Рубином» на тренировочные сборы в Турцию. Об этом сообщила «Свободная пресса».
По данным издания, после просмотра «Рубин» озвучит условия покупки 21-летнего футболиста. В нынешнем сезоне форвард отыграл за петербургский клуб 22 матча и забил семь голов. Кроме него на тренировочные сборы в Турцию с «Рубином» поехали защитник «Мурома» Владислав Масальский и хавбек Дмитрий Тарасов.