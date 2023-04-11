Интересное 11 апреля 2023, 18:14 Последствия извержения вулкана Шивелуч сняли со спутника Роскосмос показал, как выглядит облако пепла вулкана Шивелуч со спутника РИА «Новости»

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В Сети появились кадры со спутника, на которых видно распространение облака пепла после извержения вулкана Шивелуч. Роскосмос опубликовал в своем Telegram-канале космическую съемку.

«Сегодняшняя ночь на Камчатке выдалась неспокойной — произошло извержение вулкана Шивелуч. <…> Спутники Роскосмоса продолжают следить за ситуацией на полуострове», — отметили в госкорпорации.

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В Роскосмосе напомнили, что Шивелуч — один из самых крупных вулканов Камчатки. Съемку, добавили в публикации, провел аппарат «Арктика-М».

Ранее «360» опубликовал эксклюзивное видео засыпанного пеплом района на Камчатке.

Шивелуч выбросил первые облака пепла днем в понедельник, 10 апреля. Максимальные фазы извержения зафиксировали в ночь на вторник.

Высота пеплового облака достигла высоты 20 километров над уровнем моря. Пеплопад в поселке Ключи сочли сильнейшим за последние 60 лет.