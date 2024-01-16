Интересное 16 января 2024, 14:07 Покойного пса Боби временно лишили титула самой старой собаки Книга рекордов Гиннесса лишила пса Боби титула самой старой собаки в мире

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Самого старого пса в мире по кличке Боби из Португалии лишили титула до уточнения его возраста. Администрация Книги рекордов Гиннесса начала расследование из-за получения новой информации, сообщила газета The Times.

Рафейру ду Алентежу по кличке Боби умер 21 октября, когда ему исполнился 31 год. За восемь месяцев до этого его признали псом-долгожителем. Возраст подтвердили записи португальской правительственной базы питомцев (SIAC).

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В начале 2024 года Книга рекордов Гиннесса решила приостановить действие двух его титулов — самая старая из живых собак и самая старая за всю историю собака.

Появилась новая информация, которая поставила под сомнение возраст Боби, объяснила журналистам представитель организации. Началась проверка. По ее словам, пса лишили титулов временно, пока специалисты не придут к единому мнению.

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