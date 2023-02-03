Интересное 03 февраля 2023, 19:37 Отметивший 30-й юбилей пес Боби из Португалии стал самым старым в мире Редакция Книги рекордов Гиннесса объявила пса Боби из Португалии самым старым в мире

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Страница «Самая старая собака в мире» в Книге рекордов Гиннесса досталась псу из Португалии по кличке Боби. Животному исполнилось 30 лет 268 дней. Как сообщил телеканал Sky News, Боби оказался самым старым псом не только среди живущих сегодня, но и за всю историю наблюдений.

Боби появился на свет 11 мая 1992 года. Это чистокровный пес породы Рафейру ду Алентежу. Крупных сторожевых собак вывели от тибетских мастифов. Средняя продолжительность жизни представителей этой породы составляет от 12 до 14 лет.

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Пес-рекордсмен всю жизнь прожил в деревне Конкейрос в португальском округе Лейрия.

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«Он родился с тремя братьями и сестрами во флигеле, где семья хранила дрова, но у нас уже было много животных, и нам пришлось усыпить щенков, а Боби сбежал», — рассказал хозяин пса Леонель Коста.

Мужчина отметил, что связывает долгую жизнь пса с тем, что тот живет далеко от городов и никогда не сидел на цепи или поводке. Никакой особенной диеты для собаки не создавали, а кормили всем, что ест семья.

«Боби особенный, потому что, глядя на него, я вспоминаю членов своей семьи, которых уже нет. Он представляет эти поколения», — добавил владелец пса.

Он подчеркнул что с возрастом у собаки ухудшилось зрение. Кобель предпочитает проводить больше времени у камина, а не бегать по полям, как раньше.