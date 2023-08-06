Интересное 06 августа 2023, 23:17 Появился тизер-трейлер сериала о фермере с Марса «Кибердеревня» Тизер-трейлер и постер сериала «Кибердеревня» представили на фестивале поп-культуры BUBBLE Скриншот тизер-трейлер «Кибердеревня» / YouTube

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Тизер-трейлер и постер сериала о фермере с Марса и его космическом путешествии «Кибердеревня» показали на фестивале поп-культуры BUBBLE Weekend. По данным Кинопоиска, проект основан на вселенной YouTube-проекта birchpunk.

По сюжету история развивается в 2100 году. Фермер Николай живет с семьей на Марсе. Мужчина занимается ведением роботизированного хозяйства, но на планету прилетает руководитель огромной корпорации. Он намерен построить завод на месте деревни. Для спасения своего дома Николай отправляется в путешествие на Землю.

Главными героями «Кибердеревни» стали персонажи, которые впервые появились в видео «Russian cyberpunk farm // русская кибердереня».

Вместе с создателями YouTube-проекта birchpunk в создании роликов принимала участие CGI-команда из студии Black Point под руководством Алексея Фомина и Ильи Шутова. Они создали в кадре свыше 100 роботов и дронов. Также для сериала создали 50 видов космотехники и 10 новых миров. Продюсирует проект студия вместе с компанией «Место силы».

На BUBBLE Weekend проект представили режиссер Сергей Васильев и актер Сергей Чихачев.

В 2020 году вышел посвященный новогодним праздникам ролик о «русской кибердеревне». Всего за четыре часа видео собрало свыше 71 тысячи просмотров. Первый псевдодокументальный ролик о кибердеревне, который вышел в ноябре 2020-го, набрал на YouTube-канале Birchpunk почти 7,5 миллиона просмотров.