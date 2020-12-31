Автор ролика о «русской кибердеревне» опубликовал новое видео

Сергей Васильев, выпустивший в ноябре уходящего года ролик о «русской кибердеревне», к новому году подготовил новое видео, посвященное новогодним праздникам. За четыре часа оно собрало более 71 тысячи просмотров.

Как и в первом видео, Васильев сумел совместить атмосферу российской глубинки с роботами и нейропрезидентом. Жители кибердеревни украсили и едва не сожгли огнеметом разумную и прыткую елочку, роботы нарезали салаты и прослушали поздравление электронного президента перед полетом в будущее.

Первый псевдодокументальный ролик о кибердеревне набрал YouTube-канале Birchpunk почти 7,5 миллиона просмотров.