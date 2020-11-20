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    20 ноября 2020, 14:38

    «Полетели коптеры, полетели сизые». Режиссер снял ролик о российской деревне в стиле киберпанк

    Анастасия Калинина

    На YouTube-канале Birchpunk появилась короткометражка о российской деревне, где пасутся коровы с QR-кодами, а вместо доярок — роботы. Ролик снят в жанре псевдодокументального кино и длится почти пять минут. За день его посмотрели почти 300 тысяч раз.

    Главный герой фильма — актер и соавтор передачи «От Винта» Сергей Чихачев — играет роль фермера, он ходит по деревне и на ломаном английском рассказывает, как проходит его день и как он ведет хозяйство. В кадрах часто мелькают элементы будущего в виде андроидов, дронов, летающих вагонов, которые развозят почту. Именно сочетание декораций традиционной российской глухой деревни с эстетикой киберпанка превращает локацию в российскую кибердеревню.

    «Полетели коптеры, полетели сизые», — начинают запевать девушки. «На земле сидел андроид, опустивши голову. От чего тоскует робот? От апгрейда нового!» — продолжается песня.

    По словам режиссера и сценариста видео Сергея Васильева, он вдохновился историей жителей села Кисьва под Рязанью, пишет TJ. Пара переехала туда из Москвы, чтобы завести хозяйство. Но потом идею развили и внедрили в нее роботов и технологии.

    Автор фильма также объяснил задумку англоговорящего фермера. Как выяснилось, так он хочет привлечь к просмотру ролика иностранцев. Тем более, по его мнению, такой акцент придает шарм герою.