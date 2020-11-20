«Полетели коптеры, полетели сизые». Режиссер снял ролик о российской деревне в стиле киберпанк

Главный герой фильма — актер и соавтор передачи «От Винта» Сергей Чихачев — играет роль фермера, он ходит по деревне и на ломаном английском рассказывает, как проходит его день и как он ведет хозяйство. В кадрах часто мелькают элементы будущего в виде андроидов, дронов, летающих вагонов, которые развозят почту. Именно сочетание декораций традиционной российской глухой деревни с эстетикой киберпанка превращает локацию в российскую кибердеревню.

«Полетели коптеры, полетели сизые», — начинают запевать девушки. «На земле сидел андроид, опустивши голову. От чего тоскует робот? От апгрейда нового!» — продолжается песня.

По словам режиссера и сценариста видео Сергея Васильева, он вдохновился историей жителей села Кисьва под Рязанью, пишет TJ. Пара переехала туда из Москвы, чтобы завести хозяйство. Но потом идею развили и внедрили в нее роботов и технологии.

Автор фильма также объяснил задумку англоговорящего фермера. Как выяснилось, так он хочет привлечь к просмотру ролика иностранцев. Тем более, по его мнению, такой акцент придает шарм герою.