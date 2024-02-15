Мир 15 февраля 2024, 03:15 «Чистота и порядок». Карлсон признался, что восхищен станцией метро в Москве Такера Карлсона восхитила в Москве станция метро «Киевская» Unsplash

Читать 360tv в

Журналист Такер Карлсон недавно побывал в Москве и взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Американец рассказал на своей странице в соцсети Х о станции московского метро «Киевская».

«Эта станция была построена Иосифом Сталиным 70 лет назад. И как же она выглядит 70 лет спустя? Мы зашли и посмотрели, и то, что мы увидели, восхитило нас», — написал он.

Реклама

Карлсон отметил, что станция метро, которую россияне используют каждый день для поездок на работу и домой, выглядит лучше, чем что бы то ни было в Соединенных Штатах.

По словам журналиста, в отличие от американского метрополитена, в московском он не увидел грязи, бомжей или наркоманов. Станция «Киевская» восхитила его чистотой и порядком.

После визита в Россию Карлсон признался, что Москва гораздо приятнее по сравнению с любым городом в США. Видео беседы с Владимиром Путиным за сутки набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.