Нотр-Дам предложили спасти в видеоигре. Видео

Игру о пожаре в Нотр-Даме разрабатывает компания Ubisoft. Виртуальный квест Notre-Dame on Fire длительностью час предложит игрокам стать членами парижской пожарной команды, которая пыталась спасти знаменитый собор от пожара, вспыхнувшего в 2019 году.

Дело в том, что известный французский режиссер Жан-Жак Анно во время съемок документального фильма «Нотр-Дам в огне» обратился к Ubisoft с просьбой помочь ему воплотить свой проект в жизнь, сообщает Variety. Так как у компании — разработчика игр уже был опыт прорисовки собора в одной из частей Assassin’s Creed, она решила помочь режиссеру, а заодно создать небольшую VR-игру.

«Он знал, что у нас особая привязанность к Нотр-Даму. Я думаю, именно поэтому он пришел к нам», — рассказала старший вице-президент Ubisoft Дебора Папирник.

Обсуждения велись с начала 2021 года. Поскольку фильм выйдет в марте 2022 года и Ubisoft понимала, что не успеет сделать полноценную игру в такой короткий срок, руководство решило создать одночасовой пожарный квест. Геймерам предложат решать головоломки и сотрудничать с товарищами по команде, чтобы пройти через весь собор, найти реликвии и потушить пожар, чтобы спасти Нотр-Дам.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в апреле 2019 года. Огонь распространился практически по всей площади здания и привел к обрушению шпиля. На тушение пламени у пожарных ушло девять часов.

Официальная причина возникновения огня до сих пор не названа. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в помещении была неполадка с проводкой. В прокуратуре не исключили, что пламя появилось из-за непотушенной сигареты.

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