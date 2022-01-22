Гендерно-нейтральные местоимения появятся в The Sims 4

Создатели The Sims 4 рассказали о новшествах, которые появятся в игре. Среди них гендерно-нейтральные местоимения.

Об этом сообщило издание GamGuru. Эта функция появится в игре в режиме создания персонажей. Разработчики подчеркнули, что хотели создать «полностью инклюзивное общество».

Отреагировали на эту новость по-разному. Некоторые попросили возможность отключения этой функции, так как пользоваться ею не планируют и не хотят делать дополнительных шагов при создании своего героя. Также часть пользователей указала на другие недоработки.

Уточняется, что добавить больше местоимений разработчиков попросили 20 тысяч человек.

Также в игре появится 23 предмета мужского гардероба под названием Modern Menswear Kit. Комплекты разработали известные европейские дизайнеры. Они, в частности, добавили юбки для мужчин.

Компания Electronic Arts сообщила, что обновление позволит экспериментировать игрокам со стилем своих персонажей. Их можно будет одеть в пиджаки, костюмы, юбки и шерстяные пальто.