Необычный способ реабилитации после коронавируса нашли в России

По словам сотрудников медицинского учреждения, оборудование помогает насытить легкие, а также другие системы организма кислородом, сообщило Ura.ru.

Врач-физиотерапевт Евгений Дербышев разъяснил, что при таком подходе кислород подается в камеру под повышенным давлением.

«Если где-то есть блок в прохождении крови и передаче кислорода, мы в обход него насыщаем кислородом клетку, пострадавшую в результате пневмонии», — добавил доктор.

Барокамера является металлическим сосудом, камерой или же помещением. Она может быть герметизирована для создания внутри большего или меньшего давления, чем атмосферное.