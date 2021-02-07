07 февраля 2021, 15:14
Необычный способ реабилитации после коронавируса нашли в России
Врачи из Госпиталя ветеранов в Екатеринбурге начали применять барокамеры для улучшения реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. Это позволяет привести в порядок легкие.
По словам сотрудников медицинского учреждения, оборудование помогает насытить легкие, а также другие системы организма кислородом, сообщило Ura.ru.
Врач-физиотерапевт Евгений Дербышев разъяснил, что при таком подходе кислород подается в камеру под повышенным давлением.
«Если где-то есть блок в прохождении крови и передаче кислорода, мы в обход него насыщаем кислородом клетку, пострадавшую в результате пневмонии», — добавил доктор.
Барокамера является металлическим сосудом, камерой или же помещением. Она может быть герметизирована для создания внутри большего или меньшего давления, чем атмосферное.