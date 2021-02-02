Названы причины бессимптомного течения COVID-19

Бессимптомное течение коронавирусной инфекции у человека происходит за счет его хорошей клеточной защиты. С таким заявлением перед журналистами выступила член-корреспондент РАН и ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

Она отметила, что бессимптомно могут протекать многие заболеваниях, но причиной такой реакции организма является механизм естественной иммунизации. В частности речь идет о клеточной защите, которые вырабатывают специальные защитные механизмы.

«Как правило, это те клетки, которые расположены в глоточном кольце, в носоглотке. Возможность выведения вируса из клеток у них выражена ярче. Это в большей степени касается молодого поколения», — привела цитату Ковтун «Российская газета».

Эксперт подчеркнула, что при поражении малыми дозами вируса организм формирует клетки памяти, которые в случае повторной атаки помогут пережить болезнь без каких-либо симптомов.

С такой позицией согласился врач-педиатр Евгений Комаровский. В беседе с Ura.ru он пояснил, что при повторной встрече с коронавирусом иммунитет либо отторгнет возбудителя, либо человек переболеет в легкой форме. Чаще всего бессимптомные случаи заболеваний фиксируются среди молодых людей.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что после перенесенной коронавирусной инфекции иммунная система может вести себя по разному. В том числе допускать повторное заражение, если количества сформированных клеток память недостаточное. При этом эксперт отметил, что такое происходит достаточно редко.