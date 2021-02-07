Восторг Запада от «Спутника V» не приведет к потеплению отношений России и Европы. Конкуренция только обострится

Признание отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» на Западе не означает, что отношения России с ЕС потеплеют. Это лишь усилит конкуренцию на фармацевтическом рынке. Об этом в беседе с «360» заявил директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

«Я думаю, что тут особо надеяться не на что. Наоборот, это означает усиление конкуренции. Если раньше они просто отмахивались от России так, как, например, [Барак] Обама делал в свое время. Он называл Россию региональной державой, у которой вся экономика в клочья, которая ничего, кроме нефти, не производит якобы. <…> В этом смысле сейчас, в том числе я имею в виду и уровень научных исследований на передовых направлениях — микробиология, клеточные исследования, ДНК-исследования, мы видим, что Россия не уступает Западу как минимум», — рассказал Рогулев.

Собеседник добавил, что признание нашей вакцины лишь усилит конкуренцию на фармацевтическом рынке, который связан с огромными деньгами и где есть свои монополисты. По его словам, эти монополисты просто так рынок лекарств не отдадут. Небольшое потепление возможно лишь на фоне того, что Запад сейчас прижало, сам он не справляется с вызовом пандемии, пояснил Рогулев. Но это, скорее, приведет просто к каким-то совместным решениям и действиям, считает собеседник «360».

Ранее известный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины, которую создали в Центре имени Гамалеи. После этого западные специалисты впервые заговорили об эффективности российского препарата и удобстве его хранения и перевозки без специального оборудования.