Восторг Запада от «Спутника V» не приведет к потеплению отношений России и Европы. Конкуренция только обострится
«Я думаю, что тут особо надеяться не на что. Наоборот, это означает усиление конкуренции. Если раньше они просто отмахивались от России так, как, например, [Барак] Обама делал в свое время. Он называл Россию региональной державой, у которой вся экономика в клочья, которая ничего, кроме нефти, не производит якобы. <…> В этом смысле сейчас, в том числе я имею в виду и уровень научных исследований на передовых направлениях — микробиология, клеточные исследования, ДНК-исследования, мы видим, что Россия не уступает Западу как минимум», — рассказал Рогулев.
Собеседник добавил, что признание нашей вакцины лишь усилит конкуренцию на фармацевтическом рынке, который связан с огромными деньгами и где есть свои монополисты. По его словам, эти монополисты просто так рынок лекарств не отдадут. Небольшое потепление возможно лишь на фоне того, что Запад сейчас прижало, сам он не справляется с вызовом пандемии, пояснил Рогулев. Но это, скорее, приведет просто к каким-то совместным решениям и действиям, считает собеседник «360».
Ранее известный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины, которую создали в Центре имени Гамалеи. После этого западные специалисты впервые заговорили об эффективности российского препарата и удобстве его хранения и перевозки без специального оборудования.