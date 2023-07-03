Интересное 03 июля 2023, 19:25 Показ фильма «Барби» запретили во Вьетнаме Фильм «Барби» не покажут во Вьетнаме из-за карты с морскими претензиями Китая Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Фильм «Барби» не будут показывать во Вьетнаме из-за изображения карты с морскими претензиями со стороны Китая. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Мы не предоставляем лицензию на американский фильм „Барби“ для показа во Вьетнаме, поскольку он содержит оскорбительное изображение девятипунктирной линии», — сказал директор департамента кино Вьетнама Ви Кьен Тхань.

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По его словам, в картине присутствует девятипунктирная линия — обозначение на карте, которое является требованием Китая в Южно-Китайском море, включающим территории Вьетнама.

На сайтах крупных вьетнамских киносистем уже удалили афиши фильма «Барби». Премьера картины должна была состояться одновременно с США.

Производство декораций для «Барби» привело к дефициту флуоресцентных розовых красок в мировом масштабе. Художники-постановщики окрасили дом, машину и другие локации главной героини в розовый цвет, чтобы «сохранить детскость».

Премьера фильма Греты Гервиг запланирована на 21 июля. Главные роли в «Барби» сыграли звезды Голливуда Марго Робби и Райан Гослинг.