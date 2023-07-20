Интересное 20 июля 2023, 18:13 Ярче тысячи солнц. История Роберта Оппенгеймера — отца ядерной бомбы Байопик о создателе ядерной бомбы Роберте Оппенгеймере выходит в прокат Джулиус Роберт Оппенгеймер — американский физик-теоретик / Викимедиа

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Байопик о создателе ядерной бомбы Роберте Оппенгеймере, снятый режиссером Кристофером Ноланом, выходит в прокат. Реальный ученый, помимо своего страшного изобретения, успел сделать немало открытий, пережить репрессии от государства, которому так верно служил, и даже поагитировать за мир. Однако он навсегда останется в памяти человечества как отец самого смертоносного оружия в мире.

Премьера фильма «Оппенгеймер»

Долгожданный фильм Кристофера Нолана, известного по «Началу», «Интерстеллару», «Престижу» и «Темному рыцарю», выходит на мировые экраны. Зрителям покажут кинобиографию физика-теоретика, руководителя Манхэттенского проекта и отца атомной бомбы — Роберта Оппенгеймера.

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Производство ленты заняло несколько лет и стоило как минимум 100 миллионов долларов. Звездой фильма стал ирландец Киллиан Мерфи, в главных ролях также заняты Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший и последняя американская Мери Поппинс — Эмили Блант. Премьера «Оппенгеймера» состоялась 12 июля в Париже и вызвала восторг критиков.

Чуть раньше стартовал показ другого долгожданного фильма — «Барби». Киноманы назвали противостояние двух последних громких премьер «Барбенгеймером» и от души повеселились, раскрасив отрывки фильма про ядерную бомбу в веселый розовый кукольный цвет.

Другие произведения об Оппенгеймере

Нолан далеко не первый, кто снял кино об отце атомной бомбы. В 1980 году вышел мини-сериал «Оппенгеймер» производства Великобритании и США. А еще раньше, в 1974-м, в фильме «Выбор цели» роль великого физика сыграл актер Сергей Юрский. Также американцу посвящено немало документальных кинолент.

За основы новой картины взяли книгу Кая Берда и Мартина Шервина «Американский Прометей: триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера». Эта работа отмечена Пулитцеровской премией и считается самой полной биографией ученого.

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Судя по трейлерам, зрителей ждет очередной фильм из разряда «странный гений, ненавидевший фашизм и выигравший Вторую мировую войну». Основная сюжетная линия коснется непосредственно Манхэттенского проекта и последних лет жизни ученого. Также можно спорить, что без плевков в адрес СССР не обойдется.

Тем не менее имя режиссера, громкий актерский состав, свобода интерпретаций, патриотическая линия и фотографически точная передача пары мелких деталей сделают свое дело — успех практически предрешен. Словом, следом за голливудской версией Тьюринга — Оппенгеймер, ваш выход.

Детство и юность Роберта Оппенгеймера

Джулиус Роберт Оппенгеймер родился в Нью-Йорке в апреле 1904 года в еврейской семье. Его родители в конце XIX века уехали из Германии в США и к моменту рождения первенца отец был состоятельным импортером тканей, а мать — художницей.

Роберт (он предпочитал свое второе имя) и его младший брат Фрэнк получили хорошее образование. Старший сын Оппенгеймеров прошел программу третьего и четвертого классов за год, а восьмой одолел за полгода.

Став студентом Гарвардского колледжа, будущий ученый поначалу увлекся химией, минералами, но также изучал историю, литературу и философию. Однажды любознательный студент заинтересовался физикой и после курса термодинамики сделал выбор, определивший судьбу мира.

Дальше — университеты в Европе и США, нелюбовь коллег и восторги студентов, друзья-марксисты и женщины-коммунистки, степень доктора философии, сочувствие бедным и неизбывная любовь к науке и поэзии. Все это позже обернут против самого Оппенгеймера, но до 37 лет он гуляет по мексиканской пустыне и курит, дымя как паровоз.

Слава направо: Оппенгеймер с физиками Энрико Ферми и Эрнестом Лоуренсом / Викимедиа

Ярче тысячи солнц

Спустя несколько лет после начала Второй мировой американские военные занялись разработкой того самого Манхэттенского проекта: ученым предстояло изобрести самое смертоносное оружие в мире. Оппенгеймер стал главой лаборатории. Военные оценили все богатство интеллекта ученого и его тщеславие, благодаря которому они надеялись на успех — такой человек просто не сможет проиграть.

Вояки не ошиблись. Физик стал не просто паровозом, тянущим всех остальных коллег, но и показал себя как талантливый руководитель, администратор и даже рекрутер — надо же было набирать новых ученых.

Этому оружию было не суждено повергнуть Гитлера. Первую в мире ядерную бомбу «Тринити» испытали 16 июля 1945 года в штате Нью-Мексико на юго-западе США. Чем закончится опыт, не знал никто. Некоторые ученые всерьез полагали, что взрыв способен просто спалить земную атмосферу. Однако от тестов не отказались.

Роберт Оппенгеймер в 1944 году; Оппенгеймер (слева) и генерал Лесли Гровс (справа) после испытания «Тринити», 1945 год / Викимедиа

Оппенгеймер, который владел санскритом, изящно и к месту процитировал Бхагавад-гиту: «Если бы на небе разом взошли сотни тысяч солнц, их свет мог бы сравниться с сиянием, исходившим от Верховного Господа». И добавил оттуда же фразу, ставшую навсегда его визитной карточкой: «Я — Смерть, великий разрушитель миров».

Менее чем через месяц ядерные бомбы «Малыш» и «Толстяк» уничтожили тысячи мирных жителей Хиросимы и Нагасаки. Столько же обрекли на страшные страдания от лучевой болезни.

Их палач между тем улыбался с обложек американских журналов. Он — гениальный ученый, который решил-таки сложный ребус.

Оппенгеймер (в шляпе) на вручение армейско-флотской премии Калифорнийскому университету, 1945 год / Викимедиа

Финал для гения

Послевоенная охота на коммунистов в США прошлась по Роберту Оппенгеймеру паровым катком. Его лишили доступа к секретным разработкам, припомнили все центы, отданные различным фондам и дотошно допрашивали обо всех связях — деловых, любовных, семейных.

Говорят, физик был честен и искренен. Он легко назвал всех своих учеников и коллег, которые хоть немного симпатизировали коммунистическим идеям.

Большинству этих «преступников» такие признания стоили карьеры. Сам Оппенгеймер плавал с женой и дочкой на яхте возле Виргинских островов, на одном из которых стоял его дом.

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Ученый по-прежнему занимался наукой и иногда выступал на различных симпозиумах, призывая человечество к миру. Со временем правительство убедилось в безопасности физика настолько, что даже вручило ему премию Энрико Ферми как знак реабилитации перед страной. А вот Нобелевку так и не дали.

Оппенгеймер успел застать The Beatles и умер за год до их распада, в феврале 1967 года. После кремации вдова, которая пережила физика на пять лет, развеяла его прах над морем в пределах видимости их домика. Он достался в наследство дочери ученого, которая 10 лет спустя свела там счеты с жизнью.