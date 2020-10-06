Статус и престиж Нобелевской премии за последнее десятилетие снизился. Все из-за политизации

Нобелевскую премию все чаще обвиняют в политизации. Особенно это касается областей, не относящихся к естественным наукам. «360» узнал мнение экспертов, насколько эти обвинения оправданы и потеряет ли премия свой авторитет окончательно.

Российский политолог и общественный деятель Андрей Кортунов уверен: при присуждении премий в разных областях разнится и степень объективности. В точных науках, в химии и физике, сложнее выбрать политически верного, но менее достойного с точки зрения науки кандидата, чем по литературе или в премии мира.

«Под Нобелевской премией понимается группа премий в различных областях человеческой деятельности. По каждой из номинаций работает отдельный комитет со своими традициями, правилами и критериями отбора. Поэтому в некоторых сферах, например, относящихся к точным наукам, степень объективности выше. Хотя и здесь не так все просто и есть элемент политизации», — объяснил Кортунов.

По мнению политолога, при присуждении премии по литературе и премии мира степень политизации, наоборот, очень высока. Иногда такую награду выдавали вообще авансом. Например, президент США Барак Обама стал лауреатом премии мира буквально сразу же после выборов.

Другой пример — премия Ясиру Арафату, которого обвиняли в поддержке террористической деятельности. Здесь гораздо сложнее выяснить объективный критерий и видно больше политической конъюнктуры Андрей Кортунов.

При присуждении литературной премии сложно соотнести литературные заслуги каждого отдельного кандидата. Фактически, уточняет Кортунов, существуют негласные квоты, что в этом году надо дать награду писателю из Латинской Америки, а в следующем — из Африки. Поэтому сложно говорить об объективных критериях.

«Такая политизация, неожиданные и не всегда понятные решения подрывают авторитет премии. Хотя ради справедливости стоит сказать, что Нобелевская премия по-прежнему остается самой высокой наградой. Но во многих областях ее статус и престиж за последнее десятилетие несколько снизился», — добавил Андрей Кортунов.

Политолог напомнил, что периодически вокруг Нобелевки всплывают скандалы. Выясняются не очень приятные обстоятельства, обсуждения, продвижения тех или иных кандидатов. Это тоже сказывается на престиже выдающейся награды.

С Кортуновым согласен и член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович. Он также выделяет премию по естественным областям науки, физике, биологии и химии, где о политике в широком смысле слова речи не идет.

«Там дают за действительно важнейшие достижения в областях естественных наук. По крайней мере по физике личность лауреатов и их заслуги не вызывают у специалистов сомнения. Но другое дело, что само выдвижение их на премию и агитация за кандидата — это достаточно сложный и многоэтапный процесс, который имеет черты политической огранизации», — пояснил Петрукович.

По мнению ученого, кандидат на получение премии, который не организует для себя большое количество обращений в поддержку, рискует проиграть. Поэтому есть некий «налет общественной дятельности», но сами по себе лауреаты сомнений не вызывают.

Ранее стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по физике 2020 года. Награду присудили Роджеру Пенроузу, Рейхарду Гензелю и Андрее Хез.