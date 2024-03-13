13 марта 2024, 01:49
Больше Эвереста. Дьявольская комета приблизится к Земле в апреле
Daily Mail: комета больше Эвереста приблизится к Земле в апреле
К Земле приближается гигантская комета, размер которой больше горы Эверест. В апреле ее можно будет наблюдать невооруженным глазом. Об этом написала газета Daily Mail.
Диаметр кометы Понса-Брукса 20 километров. Она состоит изо льда, а при нагреве выбрасывает пыль, газ и лед. В одном из случаев эти выбросы окутали кометы дымкой, напоминающей рога. За это ее прозвали дьявольской кометой.
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Комету Понса-Брукса смогут увидеть невооруженным глазом жители северного полушария, но только при определенных условиях: отсутствие облаков, дымки и яркого света Луны.
В сентябре прошлого года с Земли можно было наблюдать комету Нисимуру, названную в честь ее первооткрывателя Хидео Нисимуры. Она прошла на расстоянии 125 миллионов километров от планеты, облетела Солнце, после чего навсегда покинула Солнечную систему. Жителю Новосибирска удалось сфотографировать небесное тело.
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