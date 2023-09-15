Интересное 15 сентября 2023, 04:24 Житель Новосибирска запечатлел полет кометы Нисимура Фотограф из Новосибирска снял на видео полет кометы Нисимура Фотограф Алексей Поляков / скриншот видео

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Фотографу из Новосибирска Алексею Полякову удалось запечатлеть на видео полет кометы Нисимура. Он опубликовал видеозапись на своей странице во «ВКонтакте».

Лучшее время для наблюдения, как заметил фотограф, — это полнолуние. Однако задачу усложняло то, что в течение недели было пасмурно.

Фотограф пошел на съемки, выбрав единственный ясный день. Вместе с другом Поляков отправился ближе к Тальменке. В 30 километрах от нее мужчины свернули в поля. Туман и повышенная влажность осложнили съемку. Еще больше проблем доставили облака, заметил фотограф.

«Небо было постоянно закрыто облаками примерно на половину, но перед рассветом нужный нам участок освободился, что позволило снять небольшое видео с замечательной кометой», — поделился Поляков.

Комету Нисимура (C/2023 P1) можно было наблюдать в сентябре. Свое название она получила в честь ее первооткрывателя Хидео Нисимуры. Комета прошла на расстоянии 125 миллионов километров от Земли. После этого Нисимура пройдет максимально близко к Солнцу и облетит звезду. Затем комета навсегда покинет Солнечную систему.