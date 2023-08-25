Интересное 25 августа 2023, 18:23 Комета Нисимура пройдет рядом с Землей в сентябре

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В сентябре с Земли можно будет наблюдать комету Нисимура (C/2023 P1), названную в честь ее первооткрывателя Хидео Нисимуры. Об этом сообщил «Ридус».

Комета пройдет на расстоянии 125 миллионов километров от Земли 12 сентября . Ее можно будет наблюдать невооруженным глазом. После этого Нисимура пройдет максимально близко к Солнцу и облетит звезду, после чего покинет Солнечную систему навсегда.

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Лед от кометы начнет испаряться, благодаря чему у нее появится характерный хвост.