26 августа 2023, 16:15
Бесстрашный хабаровчанин угостил бурого медведя обедом на трассе и попал на видео
Житель Хабаровского края вышел из автомобиля и покормил медведя на обочине
Житель Хабаровского края остановился на обочине, вышел из автомобиля и практически с рук накормил подошедшего к нему медведя. Видео моментально разлетелось по Сети.
Мужчина остановил машину возле трассы. Он вышел из авто, когда там уже крутился голодный хищник, и угостил всеядного обедом. Происходящее сняли на видео из другой машины, остановившейся неподалеку.
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«Не боится его?» — удивились авторы ролика.
Бесстрашный хабаровчанин достал сверток с гостинцем и положил прямо перед медведем. Тот схватил угощение когтистой лапой и убежал лакомиться в лес.
Ранее в Костроме заметили медведя, свободно разгуливавшего по городу. Когда косолапый увидел людей, то от страха залез на дерево. Спуститься и отправиться обратно в лес хищнику помогли спасатели.
Позже стало известно, что хищник оказался самкой. Охотоведы проверили место, куда доставили медведицу и убедились, что с ней все в порядке.
Медведи
Россия
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