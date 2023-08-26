Интересное 26 августа 2023, 16:15 Бесстрашный хабаровчанин угостил бурого медведя обедом на трассе и попал на видео Житель Хабаровского края вышел из автомобиля и покормил медведя на обочине

Читать 360tv в

Житель Хабаровского края остановился на обочине, вышел из автомобиля и практически с рук накормил подошедшего к нему медведя. Видео моментально разлетелось по Сети.

Мужчина остановил машину возле трассы. Он вышел из авто, когда там уже крутился голодный хищник, и угостил всеядного обедом. Происходящее сняли на видео из другой машины, остановившейся неподалеку.

Реклама

«Не боится его?» — удивились авторы ролика.

Бесстрашный хабаровчанин достал сверток с гостинцем и положил прямо перед медведем. Тот схватил угощение когтистой лапой и убежал лакомиться в лес.

Ранее в Костроме заметили медведя, свободно разгуливавшего по городу. Когда косолапый увидел людей, то от страха залез на дерево. Спуститься и отправиться обратно в лес хищнику помогли спасатели.

Позже стало известно, что хищник оказался самкой. Охотоведы проверили место, куда доставили медведицу и убедились, что с ней все в порядке.