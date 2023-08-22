Общество 22 августа 2023, 14:02 «Спящая красавица». Разгуливавший по Костроме медведь оказался молодой медведицей Департамент природных ресурсов: гулявший по Костроме медведь оказался медведицей Соцсети

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Дикий медведь, разгуливавший по улицам Костромы и напугавший местных жителей, оказался молодой медведицей. Об этом сообщили РИА «Новости» в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

Во время прогулки по городу животное забралось на дерево, написали «Известия». Хищника снимали с высоты сотрудники МЧС. Зверю ввели снотворное, после чего он заснул. Медведя спустили с помощью автолестницы, затем погрузили в машину и отвезли в лес.

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По данным сотрудников областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, с дерева снимали молодую медведицу (пестуна). Возраст самки — приблизительно два года.

«Сегодня охотоведы проверили место, куда доставили „спящую красавицу“, и убедились, что она благополучно проснулась, попила воду и ушла в привычную среду», — рассказали в региональном департаменте.

Сотрудники ведомства будут следить за местом обитания спасенной медведицы, чтобы она больше не отправилась гулять по городу. В департаменте пояснили, что дикие звери выходят к людям из-за тревожных обстоятельств. Иногда животное может просто заблудиться — такое чаще случается с молодыми особями.

Медведь — страшный хищник

Ситуация с медведицей в Костроме показала, что люди иногда ведут себя не совсем адекватно при встрече с хищником, добавили в департаменте. Человек может бежать за диким зверем с телефоном, не думая о своей безопасности, отметили в ведомстве. На самом деле медведь — это страшный и коварный хищник, предупредили специалисты.

«Это животное, которое способно проявить агрессию к человеку, даже не будучи спровоцированным, просто потому, что он хищник», — подытожили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.