Общество 22 августа 2023, 10:49 Медведь свободно разгуливал по Костроме. Спасателям пришлось снимать его с дерева МЧС: медведь в Костроме залез на дереву, его спустили оттуда и отправили в лес

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Медведь в вечернее время прохаживался по одной из улиц Костромы. Когда косолапый увидел людей, он от страха залез на дерево. Спасатели помогли ему оттуда спуститься и отправили в лес. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

«Косолапый бегая по улицам, увидел двух мужчин на лавочке. От испуга медведь залез на дерево высотой почти с пятиэтажный дом», — рассказали в ведомстве.

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Тогда на место прибыли специальный службы. Они смогли ввести хищнику снотворное, и он уснул. Тогда сотрудники МЧС спустили медведя на землю с помощью автолестницы, а за тем на носилках донесли животное до полицейской машины.

Сотрудники ведомства заявили, что в результате случившегося никто не пострадал. Уточняется, что сейчас животное находится в безопасности, его вернули в естественную среду обитания.

Не так повезло американской пенсионерке. Хищник в этом августе ворвался к ней в дом и ранил ее.