Зима окончательно ушла из московского региона. Но весна в этот раз медлительная

Жителям Москвы и Подмосковья на следующей неделе стоит ждать продолжения весны — зима наконец-то отступила. Но потепление все равно будет очень медленным. Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С середины марта ожидать продолжение зимы было бы как-то скучновато. Весна будет наступать не бурными темпами, постепенно. С большим потеплением, затем с небольшим похолоданием. Такой нормальный весенний процесс, который чаще всего и происходит в умеренных широтах европейской части страны», — объяснил он.

В частности, в Москве и области в течение следующей недели будет как раз такой процесс, по словам синоптика.

«Давление — около и чуть ниже нормы. Облачная погода. Рассчитывать на резкое, взрывное потепление не приходится. Хотя воздушные массы в течение первой половины недели будут обуславливать теплую погоду», — добавил эксперт.

Это связано с тем, что по юго-западной периферии циклона будет перемещаться теплый воздух. Ночные температуры в регионе будут 0…+2 градуса. Днем — от +2 до +4.

«Осадки небольшие. Наиболее заметны они будут сегодня и завтра. Это не приведет к сильному таянию снега, снег просто уплотнится, высота его заметно уменьшится. Но он не будет таять, потому что до таяния снега еще далеко. Солнца особого не будет», — рассказал Вильфанд.

По словам собеседника «360», во второй половине недели воздушные массы изменят циркуляцию. Сначала будет юго-восточная, а потом северная составляющая воздушной массы.

«Если первые три дня температура выше нормы примерно на пять градусов, то начиная с 18 марта температурный фонд уже около нормы, в субботу будет ниже нормы на один-два градуса. Ночные температуры будут отрицательные, а дневные — около нуля. И совсем небольшие осадки», — заключил Вильфанд.

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