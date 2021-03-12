Перечислены советы кардиологов, как пережить погодные аномалии весной

Перепады температур и давления весной влияют не только на метеозависимых людей, но и на здоровых. Как минимизировать воздействие погоды, сообщило агентство Ura.ru.

Главное правило при непогоде назвал сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев. Важно внимательно относиться к себе и сигналам своего организма.

Весной перед выходом из дома нужно смотреть на градусник.

«Если человек вышел из комфортной среды, где температура +20-22 в -20 с лишним, то разница температур достигает 40 градусов», — пояснил он.

Поэтому одеваться надо разумно: закрывать шею, надевать теплые шапку и обувь, но и не кутаться во множество слоев. Если человек недостаточно комфортно одет, это всегда приводит к спазму капилляров. В свою очередь это влияет на увеличение сопротивления к оттоку крови. В таком случае у человека может подняться артериальное давление.

Терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов Ярослав Ашихмин напомнил, что важно соблюдать водный баланс. Также он посоветовал принимать лекарственные препараты. Однако в этом вопросе следует строго следовать указаниям лечащего врача.