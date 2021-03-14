Вильфанд объяснил, стоит ли бояться потепления климата

При всем многообразии качественных моделей развития климатической ситуации, на нее оказывают заметное влияние только два фактора — природный и антропогенный, возникший в результате деятельности человека. Видимо, они и окажет решающее значение.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» сообщил, что увеличение в атмосфере парниковых газов, вызванное техногенной нагрузкой, приведет только к потеплению климата и ни к чему другом.

Природные факторы все меньше влияют на изменения климата. Сейчас эксперты прорабатывают сценарии, связанные с увеличением концентрации парниковых газов.

«Но если даже предположить, что больше не будет парниковых газов, предприятия изобретут средства защиты, специальные фильтры, то накопленная человечеством их концентрация снизится вдвое только через 30 лет. То есть, потепление неизбежно», — подчеркнул Вильфанд.

Но, по его мнению, бояться его не надо. К концу тысячелетия зима в Северном полушарии не будет длиться всего два месяца.

Противоположного мнения придерживаются китайские ученые, которые уверены, что к 2100 году в Северном полушарии из-за глобального потепления лето будет длиться полгода.