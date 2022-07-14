Жителям Подмосковья пообещали сильные ливни

Аномальная жара до 36 градусов ожидается в Архангельской, Курганской, Магаданской, Свердловской, Челябинской областях, на Камчатке, в Коми и Якутии. Дожди придут в Московскую, Ленинградскую, Тамбовскую области и Приморье, рассказал ТАСС глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жаркая погода также установится на Урале. Это может спровоцировать пожароопасные ситуации, считает метеоролог. В Приморском крае за двое суток количество осадков превысит 100 мм, что является месячной нормой для этого региона.

По словам Вильфанда, жителям Ростовской области придется достать зонты — 15 и 16 июля их ждет сильный дождь. Возможны гроза и усиление ветра, подытожил он.

Врачи советуют россиянам стараться не выходить на улицу во время жары. В такую погоду возрастает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на фоне общего обезвоживания организма и сгущения крови. В жаркую погоду следует пить как можно больше воды и оставаться в тени.