Врач Гончарова рассказала, что делать в жару метеозависимым людям

Метеозависимые люди могут сталкиваться с плохим самочувствием в летний период. На это влияют высокое атмосферное давление, а также резкие перепады температур. Эндокринолог Анна Гончарова рассказала, как нормализовать свое состояние. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам эксперта, необходимо обеспечить себе комфортную температуру дома и на рабочем месте. Можно включить кондиционер, а также открыть окна на проветривание, чтобы воздух циркулировал по помещению.

Кроме того, утром и вечером стоит принимать легкий душ, а также проводить самомассаж. Таким образом можно побороть вегетативную дисфункцию, а также спровоцировать приток крови.

«Пейте воды столько, сколько необходимо конкретно для вас, но не очень много и не очень мало. Лучше, если это будут овощные соки или минеральная вода с достаточным содержанием минеральных солей. Хороши овощные фреши», — рассказала медик.

Кроме того, летний рацион должен состоять из легких продуктов. В него должно входить много клетчатки, а также витаминов и микроэлементов.