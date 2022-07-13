Эксперт Гричук рассказала о повышенном риске смерти во время жары

Во время жары риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний значительно возрастает. Такой информацией поделилась заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы» в Екатеринбурге, кандидат медицинских наук Елена Гричук. Об этом сообщил ТАСС.

Эксперт пояснила, что вероятность умереть в жаркую погоду повышается от пяти до 15 раз. При этом повышение шансов зависит и от того, сколько по времени держатся высокие температуры, передало ИА НСН.

«За потоотделением мы получаем обезвоживание организма, которое ведет к сгущению крови и повышению риска возникновения тромбов внутри сосудов. И, в свою очередь, это дает образование закрытия сосуда и приводит к формированию инфаркта либо инсульта», — рассказала медик.