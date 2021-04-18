Жителям Подмосковья пообещали дождь в воскресенье

В Московской области 18 апреля местами пройдут дожди и немного похолодает. Столбик термометра опустится до отметки в +15 градусов, усилится ветер.

«Температура [воздуха] в Москве днем составит +13…+15 градусов, по области — +10…+15 градусов», — говорится в сообщении сайта «Метеоновости».

По данным синоптиков, в московском регионе в воскресенье будет дуть северо-восточный ветер. Его скорость достигнет 10 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха около 40%. Колебания температуры воздуха будут в пределах климатической нормы.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, каким будет лето в России в этом году. По словам ученого, в июне, июле и августе в целом будет довольно тепло, но россияне должны быть готовы к дождям. Особой жары или избытка осадков в этом году, отметил Вильфанд, ждать не стоит.

14 апреля в Москве воздух прогрелся до отметки в +21,5 градуса — это рекорд за последние 59 лет.