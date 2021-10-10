Жителям Москвы и области пообещали погоду «миллион на миллион»

Московский регион в воскресенье ожидает погода «миллион на миллион». Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА «Новости».

«Погода опять миллион на миллион. Небольшая облачность, без осадков», — сообщил метеоролог.

Температура в Москве составит +13…+15 градусов. В Московской области воздух прогреется до +10…+15.

Воскресенье, 10 октября, станет самым теплым днем месяца в Москве. Старое бабье лето достигнет своего пика, отметил специалист.

«Тепло как в сентябре. Это будет самый теплый день в этом октябре», — сказал Тишковец.

Ветер будет западный, но слабый, со скоростью один-шесть метров в секунду.

Атмосферное давление понизится до 759 миллиметров ртутного столба, но это все еще выше нормы.

Внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников ранее рассказал, как не заболеть в межсезонье. Он посоветовал носить шапку, перчатки и шарф.

Ночь на 9 октября стала самой холодной в Москве и Подмосковье с начала осени, сообщали ранее в центре погоды «Фобос».