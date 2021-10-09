Минувшая ночь в Москве и Подмосковье стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве и Московской области стала самой холодной с начала осени. Об этом сообщили синоптики из центра погоды «Фобос».

К утру температура воздуха в столице понизилась до −1,1 градуса — это на 0,2 градуса холоднее, чем вчера.

«Вот уже третий день подряд в столичном регионе, в том числе и в Москве, наблюдаются заморозки. И минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени», — говорится в сообщении.

В Подмосковье ночью было гораздо холоднее. Столбики термометров опустились до −5,8 градуса. Эти заморозки стали сильнейшими с начала сентября. Такую температуру зафиксировали в Черустях.

Синоптики напомнили, что первые заморозки в Москве в этом году зафиксировали 7 октября. Это намного раньше средней даты прихода первых морозов в столицу. В среднем первые заморозки приходят в город 11 октября.

Ранее стало известно, что потепление, пришедшее в Челябинскую область, продлится еще неделю. Минимум до 16 октября будет стоять ясная погода, температура воздуха днем составит +10…+12 градусов.