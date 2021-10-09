Россиянам рассказали, как не заболеть в межсезонье

Чтобы не заболеть в межсезонье, нужно носить шапку, перчатки и шарф. А еще важно внимательно следить за прогнозом погоды. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Если температура около нуля градусов, а погода ветренная и дождливая, то стоит надеть шапку, перчатки и шарф. В межсезонье часто происходят скачки температуры, поэтому нужно следить за температурой и одеваться по погоде.

Даже если днем тепло, то вечером уже значительно холодает. В таком случае лучше дополнительно надевать одежду, которую можно легко снять.

«Человек быстрее замерзает без головного убора, поскольку открытые участки тела быстрее теряют тепло. А переохлаждение головы способно привести ко многим неприятным последствиям для здоровья», — сказал Тяжельников в беседе с РИА «Новости».

Он объяснил, что на холоде сужаются сосуды головы и нарушается кровоснабжение, а это приводит к образованию тромбов и очень негативно отражается на нервной системе. Это может грозить серьезными последствиями в виде болезненной невралгии лицевого и тройничного нерва и ушных воспалений.

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